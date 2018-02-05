Мосгорсуд освободил из-под стражи гематолога Елену Мисюрину

Московский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отпустил из-под стражи врача-гематолога Елену Мисюрину, осужденную на два года колонии за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека, сообщает «Медиазона».
Мисюрина была арестована после вынесения приговора. В апелляции на меру пресечения прокуратура указала, что решение об аресте было принято без учета данных о личности подсудимой, которая не нарушала условия подписки.
Мисюрина была приговорена к двум годам колонии общего режима. Суд счел доказанным, что гематолог ответственна за смерть пациента, у которого она сделала забор костного мозга. После процедуры мужчина ушел домой, однако через несколько дней он скончался в другом лечебном учреждении. Приговор суда вызвал широкий общественный резонанс. Главные врачи больниц и тысячи пациентов устроили масштабный флешмоб в соцсетях в защиту Мисюриной.
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