Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

В Кремле отказались решать судьбу желающих вернутся в РФ бизнесменов

05.02.2018

Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что направил президенту список бизнесменов, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании, но хотят вернуться. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 5 февраля заявил, что списка в Кремле пока не видели, но в любом случае судьбу бизнесменов в случае их возвращения в страну будет решать не Владимир Путин, а закон.

«Конечно же, речь идет о гражданах России, о предпринимателях. Кто-то из них в ладах с законом, кто-то из них не в ладах с законом. Тем более мы знаем, что Лондон — это место, где живет много людей, которые не в ладах с законом в нашей стране. Если такое письмо поступит, то оно будет рассмотрено, наверняка, оно будет перенаправлено соответствующим службам, органам, которые или имели вопросы к этим гражданам, или имеют до сих пор», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

За бойкот выборов — аресты, штрафы, побои 

Бенефициары мартовской победы 

Дребезг победных литавр

«Русские грубо делают свою работу» 

Список разочарования 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.