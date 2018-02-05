В Кремле отказались решать судьбу желающих вернутся в РФ бизнесменов

Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что направил президенту список бизнесменов, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании, но хотят вернуться. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 5 февраля заявил, что списка в Кремле пока не видели, но в любом случае судьбу бизнесменов в случае их возвращения в страну будет решать не Владимир Путин, а закон.

«Конечно же, речь идет о гражданах России, о предпринимателях. Кто-то из них в ладах с законом, кто-то из них не в ладах с законом. Тем более мы знаем, что Лондон — это место, где живет много людей, которые не в ладах с законом в нашей стране. Если такое письмо поступит, то оно будет рассмотрено, наверняка, оно будет перенаправлено соответствующим службам, органам, которые или имели вопросы к этим гражданам, или имеют до сих пор», — цитирует Пескова «Интерфакс».

The New Times

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