В Минобороны рассказали подробности гибели российского летчика в Сирии

При облете зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня Су-25 Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК 3 февраля.
Как рассказали в военном ведомстве, летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой. Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вел бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой, передает ТАСС.
Летчик представлен министром обороны России к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно.
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Как рассказали в военном ведомстве, летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой. Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вел бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой, передает ТАСС.
Летчик представлен министром обороны России к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно.
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