Членов правительства Дагестана задержали в рамках уголовного дела о хищении

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ расследует уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, сообщили в СКР.

«В рамках расследования уголовного дела следователями была установлена причастность к совершению хищения путем мошенничества временно исполняющего обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова, временно исполняющих обязанности заместителей председателя правительства Республики Дагестан Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и иных лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемые задержаны. В ходе обысков у Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы.

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