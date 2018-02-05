Александр Плющев о путинских опросах

Слушатель прислал, публикую с его разрешения:

«Александр, здравствуйте!

Хочу поделиться замечательным случаем: гуляя по петроградской стороне (рядом с зоопарком, мюзик-холлом и планетарием), будучи вынужденным дожидаться ребенка с занятий, от скуки, согласился пройти анкетирование насчет предвыборной президенской компании. Женщина-интервьюер, по пути к месту проведения интервью, показывает мне список кандидатов, задает вопрос: «За каких двух кандидатов из этого списка Вы бы могли проголосовать, если бы выборы были сегодня? Ну, «за Путина» — понятно, а за кого еще?»

«Как это понятно?» — возмутился я — «в жизни за него не голосовал и не собираюсь». И, по-пунктно, начинаю рассказывать по каким причинам не буду голосовать за Жирика, Ксюшу, Грудинина и пр. Но, интервьюер меня останавливает и говорит: «что за-путина вообще никак?». «Никак» — отвечаю я. «Извините, Вы нам не подходите. От нас требуют опросы, в которых Путин — номер один».



Название организации и имя интервьюера я не спросил, но их не сложно найти, если интересно, эта организация регулярно опрашивает о чем-то прохожих рядом со станциями метро Горьковская и Чкаловская. На прощанье я у тети спросил, не против ли она, если я это опубликую. Она сказала, что не против».

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