Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

ЦИК назвал допустимым процент брака в подписях, собранных в поддержку Явлинского, Титова и Бабурина

05.02.2018

Центризбирком проверил подписи избирателей, собранные для регистрации на выборах кандидатов в президенты, передает ТАСС. Не соответствующими требованиям закона признаны 1,07% подписей, собранных за претендента от партии «Яблоко» Григория Явлинского. У кандидата от Партии роста, бизнес-омбудсмена Бориса Титова процент брака составил 4,35%. Среди подписей избирателей, собранных для регистрации кандидата от партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина, не соответствующими требованиям закона признаны 3,18%.

По закону, бракованными могут быть не более 5% подписей.

6 февраля рабочая группа ЦИК утвердит итоги проверки подписей в поддержку Ксении Собчак и Максима Сурайкина. Ранее сообщалось, что в подписях в поддержку Владимира Путина обнаружено 0,39% бракованных.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

За бойкот выборов — аресты, штрафы, побои 

Бенефициары мартовской победы 

Дребезг победных литавр 

«Русские грубо делают свою работу» 

Список разочарования 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.