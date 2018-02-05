ЦИК назвал допустимым процент брака в подписях, собранных в поддержку Явлинского, Титова и Бабурина

Центризбирком проверил подписи избирателей, собранные для регистрации на выборах кандидатов в президенты, передает ТАСС. Не соответствующими требованиям закона признаны 1,07% подписей, собранных за претендента от партии «Яблоко» Григория Явлинского. У кандидата от Партии роста, бизнес-омбудсмена Бориса Титова процент брака составил 4,35%. Среди подписей избирателей, собранных для регистрации кандидата от партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина, не соответствующими требованиям закона признаны 3,18%.

По закону, бракованными могут быть не более 5% подписей.

The New Times

6 февраля рабочая группа ЦИК утвердит итоги проверки подписей в поддержку Ксении Собчак и Максима Сурайкина. Ранее сообщалось, что в подписях в поддержку Владимира Путина обнаружено 0,39% бракованных.

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