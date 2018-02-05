Сотни людей вышли на митинг после гибели детей в яме в Новосибирской области

Почти тысяча жителей поселка Колывань Новосибирской области вышли на дорогу у районной администрации после гибели двух детей в яме, которую раскопали сотрудники коммунальных служб, сообщает портал «НГС.НОВОСТИ».
К собравшимся также вышел глава Колыванского района Виктор Аверин, в ответ на выступление которого толпа начала скандировать «В отставку!»
«Из-за халатности сотрудников ЖКХ погибли два ребенка. Одному было шесть лет, другому — 11. Оба сына — одной матери. Воспитывала их одна, сейчас осталась просто без детей», — рассказал один из инициаторов митинга, житель Колыванского района Анатолий Хилько.
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