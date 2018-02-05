ФСБ проводит обыски у руководства Дагестана

Федеральная служба безопасности проводит следственные мероприятия дома у временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его вице-премьеров — Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, сообщает РБК. Гамидов «для дачи объяснений» уже доставлен в ФСБ. Источник в МВД также говорит, что в здание спецслужбы силовики забрали Юсуфова.



Следственные мероприятия у чиновников, по словам собеседника РБК, близкого к руководству Дагестана, проводятся в рамках работы проверяющей комиссии ФСБ из Москвы. «Речь идет о превышении полномочий», — добавил источник.

2 февраля сотрудники силовых структур задержали главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова. Против него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ранее суд арестовал мэра Махачкалы Мусу Мусаева. СК подозревает его в махинации с землей.

The New Times

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