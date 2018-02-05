Бизнес просит еще смягчить «закон Яровой»

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) заявили, что требования закона в области хранения данных, несмотря на их смягчение, все равно приведут к росту тарифов на услуги связи на 12–90% и поглотят инвестиционные бюджеты операторов. Эксперты предлагают еще больше сократить сроки и объемы хранимой информации, а также ввести поэтапную реализацию закона до 2022 года не только по срокам, но и территориально, чтобы ограничить нагрузку на электросети, пишет «КоммерсантЪ».
Заключение РСПП на проект постановления Минкомсвязи о хранении данных по «закону Яровой» направлен заместителю главы Минкомсвязи Дмитрию Алхазову и вице-премьеру Аркадию Дворковичу.
РСПП также указывает, что из-под действия «закона Яровой» не выведены выделенные сети телефонной связи промышленных предприятий, что повлечет значительные затраты для использующих их компаний. Кроме того, на рынке отсутствует необходимое для реализации требований оборудование, а архитектура действующих систем обеспечения оперативно-разыскных мероприятий не может быть модифицирована, говорится в заключении. Это значит, что реализация требований «закона Яровой» с 1 июля 2018 года фактически невозможна, учитывая закупочные процедуры и процессы бюджетирования операторов связи, заключает РСПП.
В январе сообщалось, что правительство РФ прислушалось к критике антитеррористического «закона Яровой» — необходимый объем хранилищ данных решено рассчитывать, исходя не из емкости сетей связи, а из фактического трафика.
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