Бизнес просит еще смягчить «закон Яровой»

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) заявили, что требования закона в области хранения данных, несмотря на их смягчение, все равно приведут к росту тарифов на услуги связи на 12–90% и поглотят инвестиционные бюджеты операторов. Эксперты предлагают еще больше сократить сроки и объемы хранимой информации, а также ввести поэтапную реализацию закона до 2022 года не только по срокам, но и территориально, чтобы ограничить нагрузку на электросети, пишет «КоммерсантЪ».

Заключение РСПП на проект постановления Минкомсвязи о хранении данных по «закону Яровой» направлен заместителю главы Минкомсвязи Дмитрию Алхазову и вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

По доработанному проекту Минкомсвязи операторы должны будут хранить фактически переданный трафик, за исключением голоса, в течение 30 суток. По оценке комиссии РСПП, расходы на исполнение этих требований в течение пяти лет для МТС составят до 43 млрд руб., «Вымпелкома» — не менее 63 млрд руб., «МегаФона» — около 40 млрд руб., МГТС — до 17 млрд руб., «ЭР-Телеком Холдинга» — около 50 млрд руб.

РСПП также указывает, что из-под действия «закона Яровой» не выведены выделенные сети телефонной связи промышленных предприятий, что повлечет значительные затраты для использующих их компаний. Кроме того, на рынке отсутствует необходимое для реализации требований оборудование, а архитектура действующих систем обеспечения оперативно-разыскных мероприятий не может быть модифицирована, говорится в заключении. Это значит, что реализация требований «закона Яровой» с 1 июля 2018 года фактически невозможна, учитывая закупочные процедуры и процессы бюджетирования операторов связи, заключает РСПП.

В январе сообщалось, что правительство РФ прислушалось к критике антитеррористического «закона Яровой» — необходимый объем хранилищ данных решено рассчитывать, исходя не из емкости сетей связи, а из фактического трафика.

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