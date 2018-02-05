Кирилл Серебренников под домашним арестом смонтировал фильм о Викторе Цое

Режиссер Кирилл Серебренников, который находится под домашним арестом, смонтировал фильм «Лето» о рок-музыканте Викторе Цое. Окончательно производство завершится весной, продажи прав на прокат начнутся на Берлинском кинофестивале в середине февраля, сообщил «Интерфаксу» продюсер картины Илья Стюарт.

«В августе в Санкт-Петербурге Кирилл Серебренников успел снять практически весь необходимый материал. Как мы сообщали ранее, несколько неснятых технических сцен удалось доснять по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям. И — самое важное для нас — фильм смонтирован самим режиссером», — сказал Стюарт.

По словам Стюарта, международные права на продажу фильма приобрела французская кинокомпания Charades.

«Лето» продюсируют российская кинокомпания Hype Film и французская Kinovista. Сюжет основан на малоизвестных фактах биографии Цоя. Он разворачивается летом 1981 года в Ленинграде. Основная сюжетная линия фильма — история знакомства и отношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя.

The New Times

Серебренников находится под домашним арестом. По версии следствия, он и руководители компании «Седьмая студия» похитили деньги , выделенные из госбюджета на театральный проект «Платформа».

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