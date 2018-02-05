«Агора» оценила уровень свободы интернета в России

Международная правозащитная группа «Агора» подготовила доклад «Свобода интернета 2017: ползучая криминализация». Как отмечают правозащитники, за последние 10 лет давление на Рунет постоянно увеличивалось.

«За 10 лет нами отмечено в общей сложности не менее 214 случаев насилия или угроз в отношении интернет-активистов, блогеров и сетевых журналистов, в том числе 5 убийств и несколько покушений на убийство. Зарегистрировано 1449 случаев уголовного преследования (или реальной угрозы предъявления обвинений) в связи с онлайн-активностью, в том числе 98 приговоров к реальному лишению свободы. За исключением отдельных лет и показателей, в целом давление на Рунет постоянно увеличивалось, что подтверждается и постоянным ростом числа разнообразных предложений по регулированию — с 5 в 2014 году до 114 в 2017», — говорится в докладе, который опубликован «Медузой».

The New Times

В течение 2017 года эксперты зафиксировали 115 706 отдельных фактов ограничения свободы интернета в России. Абсолютное большинство из них связано с блокированием и фильтрацией контента, а также запретом информации по различным основаниям.

За бойкот выборов — аресты, штрафы, побои

Бенефициары мартовской победы

Дребезг победных литавр

«Русские грубо делают свою работу»

Список разочарования