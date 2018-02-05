Власти РФ хотят повысить ответственность медстраховщиков

В России обсуждается реформа обязательного медицинского страхования (ОМС), согласно которой планируется повысить ответственность страховых компаний за здоровье людей и снять часть ответственности с государства, пишут «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух страховых компаний, федерального чиновника и представителя Центробанка.

Участники совещания в Минфине согласились с тем, что роль страховщиков недостаточна: они лишь пропускают через себя деньги и анализируют счета. Эксперты считают, что нужно попробовать реформировать экономику здравоохранения в нескольких пилотных регионах.

Регионам хотят предложить выделить в программе ОМС виды медицинской помощи, расходы на которые легче прогнозируются, и привлечь страховщиков к формированию разумных, с их точки зрения, тарифов. Страховщик по новым тарифам сможет направлять застрахованных в более эффективные, с его точки зрения, клиники. Взамен он разделит с государством риски: если стоимость услуг клиники окажется выше тарифа, он уже не сможет требовать недостачу с региона, заплатит сам. Если же расходы выйдут ниже, чем выделено денег, остаток страховщик оставляет себе, для населения все услуги остаются бесплатными.

Предполагается, что страховщики смогут выявить неэффективные расходы, а сэкономленные деньги позволят увеличить количество услуг. С помощью страховщиков удастся определить, что и сколько стоит в ОМС, чтобы конкретизировать, какие услуги государство будет оказывать по ОМС, какие – по ДМС, а какие гражданин сможет оплачивать в партнерстве с государством, сочетая две страховки.

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