Власти РФ хотят повысить ответственность медстраховщиков

В России обсуждается реформа обязательного медицинского страхования (ОМС), согласно которой планируется повысить ответственность страховых компаний за здоровье людей и снять часть ответственности с государства, пишут «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух страховых компаний, федерального чиновника и представителя Центробанка.
Участники совещания в Минфине согласились с тем, что роль страховщиков недостаточна: они лишь пропускают через себя деньги и анализируют счета. Эксперты считают, что нужно попробовать реформировать экономику здравоохранения в нескольких пилотных регионах.
Предполагается, что страховщики смогут выявить неэффективные расходы, а сэкономленные деньги позволят увеличить количество услуг. С помощью страховщиков удастся определить, что и сколько стоит в ОМС, чтобы конкретизировать, какие услуги государство будет оказывать по ОМС, какие – по ДМС, а какие гражданин сможет оплачивать в партнерстве с государством, сочетая две страховки.
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