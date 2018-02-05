МОК не стал приглашать на Олимпиаду оправданных российских спортсменов

Международный олимпийский комитет не пригласил на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан 15 российских спортсменов, оправданных спортивным арбитражным судом, передает «Интерфакс».

В списке из 15 человек находятся 13 действующих спортсменов и два тренера. Среди них: скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов, санники Татьяна Иванова и Альберт Демченко и скелетонист Сергей Чудинов.

Олимпийский комитет России подал список оправданных спортсменов в Международный олимпийский комитет с просьбой рассмотреть вопрос их приглашения на Игры-2018. Группа членов МОК, которая рассматривала вопрос о приглашениях, единогласно рекомендовала отказать оправданным атлетам. Она отметила, что полная аргументация решения CAS не обнародована.

Члены комиссии установили, что в деле спортсменов есть вопросы, которые по разным причинам не могла расследовать комиссия Освальда. Эти вопросы вызвали подозрение в чистоте спортсменов и послужили причиной отказа в приглашении на Игры.

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