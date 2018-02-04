Флаг российских олимпийцев понесет назначенный оргкомитетом волонтер

Флаг Международного олимпийского комитета, под которым сборная России пройдет на церемонии открытия Игр в Пхенчхане, понесет назначенный оргкомитетом соревнований волонтер. Об этом ТАСС сообщил руководитель делегации олимпийских спортсменов из России Станислав Поздняков.
Под национальным флагом российские спортсмены выступить не смогут из-за отстранения Олимпийского комитета РФ. МОК разрешил принять участие в Играх только части атлетов, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом и в статусе Olympic athlete from Russia. Всего в состав российской делегации входят 168 спортсменов.
Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Под национальным флагом российские спортсмены выступить не смогут из-за отстранения Олимпийского комитета РФ. МОК разрешил принять участие в Играх только части атлетов, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом и в статусе Olympic athlete from Russia. Всего в состав российской делегации входят 168 спортсменов.
Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Спектакль для пенсионеров
Либерал должен сидеть не в Кремле, а в тюрьме
Глаз в унитазе и петушиная лошадь
Память в Польше оказалась вне закона
«Великолепная» пятерка и Собчак