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Флаг российских олимпийцев понесет назначенный оргкомитетом волонтер

04.02.2018

Флаг Международного олимпийского комитета, под которым сборная России пройдет на церемонии открытия Игр в Пхенчхане, понесет назначенный оргкомитетом соревнований волонтер. Об этом ТАСС сообщил руководитель делегации олимпийских спортсменов из России Станислав Поздняков.
 
Под национальным флагом российские спортсмены выступить не смогут из-за отстранения Олимпийского комитета РФ. МОК разрешил принять участие в Играх только части атлетов, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом и в статусе Olympic athlete from Russia. Всего в состав российской делегации входят 168 спортсменов.

Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля. 

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