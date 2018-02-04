Борис Титов встретился с опальными российскими бизнесменами в Лондоне

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, участвующий в президентской гонке, Борис Титов встретился в Лондоне со скрывающимися от российского правосудия бизнесменами, сообщает РБК. Встреча прошла в закрытом режиме, на ней присутствовали около 25 человек, в том числе бывший совладелец Банка «Траст» Илья Юров, основатель холдинга «МАРТА» Георгий Трефилов, бывший первый вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, экс-управделами «ЮКОС-ЭП» Рамиль Бурганов, один из основателей Mr. Doors Максим Валецкий, экс-топ-менеджер «Альфа-Групп» Владимир Ашурков, бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин и бизнесмен Алексей Шматко.

The New Times

Титов предложил бизнесменам обращаться к нему за помощью в решении юридических проблем.«Чаще всего уголовное преследование этих людей совершенно необоснованно, его цель — надавить или отнять бизнес. Все они хотят вернуться на родину, работать и не чувствовать себя в опасности. И они обратились ко мне за помощью и юридической защитой», — сказал Титов.По его словам, вопрос не только в том, как защитить предпринимателей от незаконного преследования, но и в том, что надо менять уголовное законодательство и систему судопроизводства. Титов убежден, что «хозяйственные споры должны решаться не в уголовном, а исключительно в гражданско-правовом поле».

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