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Из-за снегопада уровень опасности в Москве повышен до оранжевого

04.02.2018

Гидрометцентр России 4 февраля повысил уровень погодной опасности Москве с желтого до оранжевого. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесение ущерба из-за сильного снега и обледенения, передает «Интерфакс»

В московском ГУ МЧС создан оперативный штаб. Штормовое предупреждение будет действовать до конца суток.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в результате непогоды погиб один человек. 3 февраля в городе прошел сильный снегопад, который назвали самым мощным за всю историю метеонаблюдений.

По прогнозу синоптиков, сильный снегопад в Москве продолжится и все воскресенье. 

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