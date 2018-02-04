Из-за снегопада уровень опасности в Москве повышен до оранжевого

Гидрометцентр России 4 февраля повысил уровень погодной опасности Москве с желтого до оранжевого. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесение ущерба из-за сильного снега и обледенения, передает «Интерфакс».

В московском ГУ МЧС создан оперативный штаб. Штормовое предупреждение будет действовать до конца суток.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в результате непогоды погиб один человек . 3 февраля в городе прошел сильный снегопад, который назвали самым мощным за всю историю метеонаблюдений.

По прогнозу синоптиков, сильный снегопад в Москве продолжится и все воскресенье.

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