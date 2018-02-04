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Президент МОК выступил за реформу спортивного арбитража после оправдания российских олимпийцев

04.02.2018

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по 28 российским спортсменам доказывает, что его структура нуждается в реформе. Такое мнение он высказал в ходе пресс-конференции, передает РБК.

Решение CAS Бах назвал «разочаровывающим и неожиданным». «Это не то, чего мы ожидали», — сказал он, заметив, что, по его мнению, это «негативно скажется на борьбе с допингом в будущем».​

«Мы ясно дали понять, что отсутствие санкций со стороны CAS не означает, что эти спортсмены будут иметь право на получение приглашения от МОК на Олимпиаду. Решение показывает необходимость в реформах Спортивного арбитража, в частности, в его системе управления», — резюмировал глава МОК.

Спортивный арбитражный суд ранее отменил решение об отстранении от Олимпиад 28 российских спортсменов, заподозренных в употреблении допинга на Играх в Сочи. Таким образом, в отношении 28 спортсменов решение о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи аннулировано. Восстановлены их результаты на сочинской Олимпиаде. 

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