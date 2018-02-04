Снегопад в Москве привел к человеческим жертвам

Упавшее дерево и обрыв линии электропередачи стали причиной смерти человека, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на свой странице во «ВКонтакте».

«К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. Еще двое получили травмы. Повалены, по последним данным, уже 360 деревьев. Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже. Ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. От деревьев и проводов надо держаться подальше», — написал градоначальник.

3 февраля в Москве прошел сильный снегопад, ставший самым мощным за всю историю метеонаблюдений. Выпало 23 мм осадков или около 64% месячной нормы, передает «Интерфакс»

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