Снегопад в Москве привел к человеческим жертвам

Упавшее дерево и обрыв линии электропередачи стали причиной смерти человека, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на свой странице во «ВКонтакте».
«К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. Еще двое получили травмы. Повалены, по последним данным, уже 360 деревьев. Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже. Ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. От деревьев и проводов надо держаться подальше», — написал градоначальник.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Спектакль для пенсионеров
Либерал должен сидеть не в Кремле, а в тюрьме
Глаз в унитазе и петушиная лошадь
Память в Польше оказалась вне закона
«Великолепная» пятерка и Собчак