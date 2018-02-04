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Гильермо дель Торо наградили премией Гильдии режиссеров за фильм «Форма воды»

04.02.2018

На 70-й церемонии вручения премии Гильдии режиссеров США награду получил Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды». Конкуренцию ему составляли режиссеры Кристофер Нолан, снявший военную драму «Дюнкерк», Джордан Пил («Прочь»), Мартин Макдона («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и постановщица Грета Гервиг («Леди Берд»), предает ТАСС.

«Форма воды» рассказывает историю любви немой женщины из секретной лаборатории и человека-амфибии. Картина сделана в том числе как пародия на голливудские штампы 1960-х годов, в которой присутствуют отрывки из мюзиклов и карикатуры на русских шпионов времен Холодной войны. Лента номинирована на 13 премий «Оскар» и, по прогнозам экспертов, имеет высокие шансы на награды. 

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