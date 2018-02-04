Трампа расстроило внимание к России в США

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что в стране разговаривают «только о России».
«Хорошие показатели по числу новых рабочих мест и, наконец, после стольких лет рост зарплат — и никто об этом не говорит. Только Россия, Россия, Россия, несмотря на то, что после всех поисков никакого сговора нет!» — написал Трамп в Twitter.
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