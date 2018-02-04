Группировка террористов взяла на себя ответственность за сбитый Су-25

Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», входящие в запрещенную в России «Джабхат-ан-Нусру»*, взяли на себя ответственность за сбитый в сирийском Идлибе российский самолет Су-25, передает «Интерфакс».
Российский самолет был сбит с помощью ПЗРК якобы во время бомбежки города Серакаб в Идлибе.
3 февраля сообщалось, что в провинции Идлиб боевики сбили Су-25, патрулировавший зону деэскалации. Летчик катапультировался, но был убит в перестрелке на земле.
После атаки на Су-25 российские военные нанесли удар по позициям боевиков, откуда была выпущена ракета. В результате удара погибли более 30 боевиков, заявили в Минобороны.
* «Джабхат-ан-Нусра» — запрещенная в России террористическая организация.
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