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Группировка террористов взяла на себя ответственность за сбитый Су-25

04.02.2018

Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», входящие в запрещенную в России «Джабхат-ан-Нусру»*, взяли на себя ответственность за сбитый в сирийском Идлибе российский самолет Су-25, передает «Интерфакс».

Российский самолет был сбит с помощью ПЗРК якобы во время бомбежки города Серакаб в Идлибе.

3 февраля сообщалось, что в провинции Идлиб боевики сбили Су-25, патрулировавший зону деэскалации. Летчик катапультировался, но был убит в перестрелке на земле. 

После атаки на Су-25 российские военные нанесли удар по позициям боевиков, откуда была выпущена ракета. В результате удара погибли более 30 боевиков, заявили в Минобороны.

* «Джабхат-ан-Нусра» — запрещенная в России террористическая организация.

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