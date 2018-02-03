Повстанцы в Сирии сбили российский истребитель Су-25

Министерство обороны РФ подтвердило гибель пилота Су-25 в Сирии, сообщает ТАСС . По данным ведомства, летчик выжил при катапультировании, но был убит боевиками.Сирийские повстанцы сбили российский истребитель Су-25, сообщает BBC со ссылкой на организацию Syrian Observatory for Human Rights.

Пилот катапультировался. По данным Conflict Intelligence Team, на информационных ресурсах повстанцев появилось сообщение о гибели пилота. Официальных заявлений от Минобороны РФ пока не поступало.

Ранее повстанцы нападали на базу РФ в Латакии. Во время одной атаки были уничтожены несколько российских самолетов. Другое нападение удалось отразить.

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