Повстанцы в Сирии сбили российский истребитель Су-25

Сирийские повстанцы сбили российский истребитель Су-25, сообщает BBC со ссылкой на организацию Syrian Observatory for Human Rights.
Пилот катапультировался. По данным Conflict Intelligence Team, на информационных ресурсах повстанцев появилось сообщение о гибели пилота. Официальных заявлений от Минобороны РФ пока не поступало.
Ранее повстанцы нападали на базу РФ в Латакии. Во время одной атаки были уничтожены несколько российских самолетов. Другое нападение удалось отразить.
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