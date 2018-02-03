ФСБ отказалась проверять слова Собчак о Крыме на экстремизм из-за неоткрывшейся ссылки

Заявление в ФСБ подавал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Вместе с заявлением он отправил ссылку на интервью телеведущей CNN в котором, по словам депутата, Собчак нарушила закон, сказав, что полуостров принадлежит Украине. Однако в ФСБ ответили, что не могут начать проверку, так как ссылка не открывается.
Рашкин уже подавал заявление по поводу высказываний телеведущей о Крыме в эфире российских телеканалов. 13 декабря сотрудники Федеральной службы безопасности провели лингвистический анализ слов Собчак и не обнаружили в них призывов к нарушению территориальной целостности России.
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