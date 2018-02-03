«Фонтанка»: Людей свозили автобусами на акцию в поддержку олимпийцев в Петербурге

В Смольном заявили, что на митинг пришли 10 тысяч человек. Журналисты «Фонтанки» насчитали около 3 тыс. участников. На акции были чиновники, депутаты, члены провластных молодежных организаций и бюджетники, пишет издание. Перед собравшимися выступали танцевальные и музыкальные коллективы, а также депутаты Государственной думы Сергей Боярский и Светлана Журова, которые в своих выступлениях призвали граждан поддержать отечественных атлетов на Олимпиаде.
Акция «Россия в моем сердце» проходит по всей стране. В Москве на мероприятии полиция насчитала 60 тыс. человек.
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