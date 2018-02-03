МВД заявило о 60 тысяч человек на митинге «Россия в моем сердце» в Москве

МВД насчитало 60 тыс. человек на митинге «Россия в моем сердце», который прошел в субботу, 3 февраля, на Васильевском спуске в Москве.
Участники митинга держали в руках флаги партии «Единая Россия» и 75-летию победы в битве под Сталинградом, плакаты в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде, а также плакаты, на которых были написаны слова поддержки президенту РФ Владимиру Путину.
28 января акция в поддержку российских олимпийцев прошла во Владивостоке. По данным властей, ее поетили 4 тыс. человек.