МВД заявило о 60 тысяч человек на митинге «Россия в моем сердце» в Москве

МВД насчитало 60 тыс. человек на митинге «Россия в моем сердце», который прошел в субботу, 3 февраля, на Васильевском спуске в Москве.

Участники митинга держали в руках флаги партии «Единая Россия» и 75-летию победы в битве под Сталинградом, плакаты в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде, а также плакаты, на которых были написаны слова поддержки президенту РФ Владимиру Путину.

Выступивший на митинге выступил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев заявил с трибуны, что митинг проводится, чтобы поддержать российских олимпийцев, которые «столкнулись с беспрецедентным давлением» и чтобы отметить победу под Сталинградом. «Высшая справедливость всегда на стороне России, и мы будем сильными и свободными во веки веков», — заявил Фадеев.

28 января акция в поддержку российских олимпийцев прошла во Владивостоке. По данным властей, ее поетили 4 тыс. человек.