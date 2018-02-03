YouTube начнет маркировать видеоролики с госфинансированием

Видеохостинг YouTube сообщил, что в скором времени видеоролики с государственным или общественным финансированием будут иметь соответствующую отметку.

Таким образом крупнейший в мире видеохостинг пытается достигнуть большей прозрачности для авторов видеороликов, рекламодателей и зрителей. Функция уже действует на территории США. Надпись о госфинансровании появляется над названием видеоролика. При этом пользователи могут воспользоваться обратной связью с помощью формы «оставить отзыв». По словам представителей YouTube, в дальнейшем функция будет расширена и улучшена.Видеохостингом YouTube владеет Google. Ежедневное количество просмотров видео на сайте составляет несколько миллиардов человек.