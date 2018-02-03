В честь 75-летия Сталинградской битвы в Волгоградской области детей поставили на колени

Дети были выстроены так, чтобы изобразить число 75. По всей Волгоградской области проходит флэш-моб, в котором участвуют более 20 школ и детский сад «Лукоморье», сообщает «Эхо Москвы». Согласно условию участия во флэш-мобе, видеозаписи и фотографии с участниками будут выложены в интернете. Местная администрация поблагодарила организаторов мероприятия за акцию, которая «всколыхнула в душе каждого что-то настоящее, чистое».
Сталинградская битва проходила с июля 1942 года по февраль 1943. Она стала одним из ключевых сражений во Второй мировой войне и положила начало разгрому войск нацистской Германии.