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В честь 75-летия Сталинградской битвы в Волгоградской области детей поставили на колени

03.02.2018

В честь 75-летия Сталинградской битвы в Волгоградской области детей поставили в снег на колени с шариками в руках, сообщает в субботу, 3 февраля, «Эхо Москвы».

Дети были выстроены так, чтобы изобразить число 75. По всей Волгоградской области проходит флэш-моб, в котором участвуют более 20 школ и детский сад «Лукоморье», сообщает «Эхо Москвы». Согласно условию участия во флэш-мобе, видеозаписи и фотографии с участниками будут выложены в интернете. Местная администрация поблагодарила организаторов мероприятия за акцию, которая «всколыхнула в душе каждого что-то настоящее, чистое».

Сталинградская битва проходила с июля 1942 года по февраль 1943. Она стала одним из ключевых сражений во Второй мировой войне и положила начало разгрому войск нацистской Германии. 

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