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«Голос»: Грудинин — лидер по числу негативных упоминаний госканалов

03.02.2018

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин — лидер по числу негативных упоминаний госканалов, сообщается на сайте движения «Голос».

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Голоса».  О кандидате от КПРФ телеканалы говорят 20% всего времени, которое посвящают теме голосования за президента, при этом 77% от всего уделенного ему эфирного времени — это негативные упоминания. Тональность упоминаний «Голос» в исследовании отслеживал с помощью анализа музыки, интонаций и наличия или отсутствия определенных слов.

При этом лидером по числу позитивных упоминаний на телевидении стал президент России Владимир Путин. Негативные упоминания о нем отсутствуют полностью, а положительно о нем отзываются в 59% случаев.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии сделала замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову за агитацию за своего начальника. Песков немедленно извинился.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта. 

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