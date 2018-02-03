«Голос»: Грудинин — лидер по числу негативных упоминаний госканалов

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Голоса». О кандидате от КПРФ телеканалы говорят 20% всего времени, которое посвящают теме голосования за президента, при этом 77% от всего уделенного ему эфирного времени — это негативные упоминания. Тональность упоминаний «Голос» в исследовании отслеживал с помощью анализа музыки, интонаций и наличия или отсутствия определенных слов.
При этом лидером по числу позитивных упоминаний на телевидении стал президент России Владимир Путин. Негативные упоминания о нем отсутствуют полностью, а положительно о нем отзываются в 59% случаев.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии сделала замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову за агитацию за своего начальника. Песков немедленно извинился.
Выборы президента РФ состоятся 18 марта.