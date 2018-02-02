В отставку ушел начальник ИК-7, о пытках в которой рассказал Дадин

Начальник ИК-7 в городе Сегежа Сергей Коссиев ушел в отставку в связи с достижением пенсионного возраста, сообщает в пятницу, 2 февраля, «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН.

Временно исполняющим обязанности начальника в ИК-7 назначен заместитель Коссиева Сергей Морозов. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем telegram-канале заявил, что Коссиев был на самом деле отстранен за историю с пытками над активистом Ильдаром Дадиным: «Мы с Игорем Каляпиным от СПЧ ездили в эту колонию, Коссиев внезапно спрятался в отпуске. Было понятно, что там и тогда система не отступится, но позже начальник колонии, доставивший ей столько дискомфорта, на посту не усидит. Правила простые — делай, что хочешь, но не пались. Спалился —отстоим, но потом сожрем. Ровно так же было с начальником ИК-14 Мордовии, где отбывала наказание Надя Толокно. Вырвали и выбросили, спустя полгода».

Ильдар Дадин, отбывающий в ИК-7 наказание за неоднократное нарушение правил о проведении митингов, сообщил о пытках в колонии в конце 2016 года. После этого о насилии со стороны сотрудников ФСИН рассказали другие заключенные. По словам Дадина, Коссиев лично участвовал в избиениях заключенных.



