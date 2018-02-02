«КоммерсантЪ»: Путин может обратиться к Федеральному собранию 27 февраля

Новая предположительная дата послания президента Федеральному собранию — 27 февраля, сообщает в пятницу, 2 февраля, «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в администрации президента.
О причинах переноса источники не сообщают. Ожидается, что послание будет перекликаться с тезисами предвыборной программы Путина.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Либерал должен сидеть не в Кремле, а в тюрьме
Глаз в унитазе и петушиная лошадь
Память в Польше оказалась вне закона
«Великолепная» пятерка и Собчак
Подполье, анархисты, пытки