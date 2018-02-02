«КоммерсантЪ»: Путин может обратиться к Федеральному собранию 27 февраля

Новая предположительная дата послания президента Федеральному собранию — 27 февраля, сообщает в пятницу, 2 февраля, «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в администрации президента.

О причинах переноса источники не сообщают. Ожидается, что послание будет перекликаться с тезисами предвыборной программы Путина.

2 февраля РБК сообщил , что послание президента Федеральному собранию, которое должно было, по неофициальной информации, состояться 6 февраля, не состоится. В конце 2017 года РБК писал, что в Кремле задумались о переносе послания с декабря на февраль — ближе к голосованию за президента — ради усиления электорального эффекта от послания.



