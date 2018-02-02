Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

«КоммерсантЪ»: Путин может обратиться к Федеральному собранию 27 февраля

02.02.2018

Новая предположительная дата послания президента Федеральному собранию — 27 февраля, сообщает в пятницу, 2 февраля, «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в администрации президента. 

О причинах переноса источники не сообщают. Ожидается, что послание будет перекликаться с тезисами предвыборной программы Путина.

2 февраля РБК сообщил, что послание президента Федеральному собранию, которое должно было, по неофициальной информации, состояться 6 февраля, не состоится. В конце 2017 года РБК писал, что в Кремле задумались о переносе послания с декабря на февраль — ближе к голосованию за президента — ради усиления электорального эффекта от послания.


Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Либерал должен сидеть не в Кремле, а в тюрьме

Глаз в унитазе и петушиная лошадь

Память в Польше оказалась вне закона

«Великолепная» пятерка и Собчак

Подполье, анархисты, пытки

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.