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ЦИК обнаружил недействительные подписи в поддержку Путина

02.02.2018

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отчиталась о количестве недействительных подписей избирателей в поддержку президента РФ Владимира Путина, сообщает в пятницу, 2 февраля, ТАСС со ссылкой на зампредседателя ЦИК Николая Булаева.

Не соответствуют нормам 0,39% или 232 отобранных для проверки автографов в поддержку Путина. По словам Булаева, это очень маленький процент. Допустимый уровень брака — 5%. Зампредседателя ЦИК добавил, что регистрация Путина в качестве кандидата в президенты может состояться уже 6 февраля.

Члены избирательного штаба Владимира Путина принесли в Центризбирком на проверку почти 315 тыс. подписей. До этого в штабе заявляли, что в поддержку действующего президента было собрано более 1,6 млн автографов.


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