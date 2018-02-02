ЦИК обнаружил недействительные подписи в поддержку Путина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отчиталась о количестве недействительных подписей избирателей в поддержку президента РФ Владимира Путина, сообщает в пятницу, 2 февраля, ТАСС со ссылкой на зампредседателя ЦИК Николая Булаева.
Не соответствуют нормам 0,39% или 232 отобранных для проверки автографов в поддержку Путина. По словам Булаева, это очень маленький процент. Допустимый уровень брака — 5%. Зампредседателя ЦИК добавил, что регистрация Путина в качестве кандидата в президенты может состояться уже 6 февраля.
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