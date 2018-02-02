Письмо литераторов РФ детскому омбудсмену

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Уважаемая Анна Юрьевна!



От имени профессионалов, работающих сегодня с детской литературой (писателей, редакторов, издателей, библиотекарей, критиков, учителей), обращаем Ваше внимание на несправедливость претензий, которые Вы предъявили к современной российской детской литературе.

1 февраля на всероссийской видеоконференции «Этика безопасного поведения в Интернете: роль и возможности библиотек» в Российской государственной детской библиотеке Вы рассказали слушателям о 16 книгах, которые ни в коем случае нельзя рекомендовать детям (в новостях эти книги уже названы «списком неприличных детских книг»).



На фотографиях с Вашей презентации, опубликованных в СМИ видно несколько иллюстраций из популярной анонимной подборки «16 шедевров современной детской литературы, которые даже взрослым показывать страшно», которая, по-видимому, и стала основой для Вашего выступления. Этот список уже около года гуляет по низкопробным развлекательным сайтам и пабликам соцсетей.



Мы искренне надеемся, что это выступление просто плохо подготовлено кем-то из Ваших референтов, и не отражает Вашего отношения к современной детской литературе. Подобные сайты и паблики не могут служить источником адекватной информации о положении дел в ней. Контент для них создают случайные люди, часто недоучки. В отличие от журналистов, они не ставят перед собой задачу выдавать проверенную информацию. А бездумное и безответственное тиражирование ее создает у Вашей аудитории ложные представления о современной российской детской литературе.



В списке «16 шедевров» мы видим несколько грубейших ошибок. Так, например, материалы фольклорной или диалектологической экспедиции предназначены не для детского чтения, а для филологического и этнографического анализа. Нельзя считать, что если записанный исследователями текст «Бычок-дристунок» — сказка, то предназначен он для детей. И книгу Савелия Низовского и Давида Плаксина «Как царь ушел в девочки» нельзя рассматривать в отрыве от литературного контекста — от традиции литературы абсурда, от творческой атмосферы ленинградского андеграунда 1990-х гг. И книга Низовского, умершего в 2001 году, и стихотворение Игоря Иртеньева, написанное в 1991 году, — уже история литературы, а не ее современность.

Стихотворение Бориса Шварца «Веселая трава», включенное в перечень «16 шедевров», очень веселит современных читателей: ведь за последние лет двадцать это словосочетание воспринимается не иначе как эвфемизм наркотического растения. Однако в 1975 году, когда книга «Веселая трава» была опубликована впервые, о таком значении никто даже и не думал. Книгу, опубликованную 44 года назад, никак нельзя отнести к современной детской литературе.

«Петушиная лошадь», которая Вам показалась «неприличной», — это персонаж фольклора народа коми. Это дух хаоса, разрухи, экологической катастрофы. Сказка Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь» как раз о том, что экологическая катастрофа близка, но люди могут принять на себя ответственность и спасти мир, прогнав страшную петушиную лошадь. Эту книгу можно и нужно рекомендовать детям — более того, дети уже оценили и полюбили ее: в 2013 году решением детского жюри Светлана Лаврова с книгой «Куда скачет петушиная лошадь» стала победителем всероссийского конкурса на лучшее произведение для подростков «Книгуру», а в 2014 году эта книга стала «Книгой года» в номинации детской литературы.

Но есть среди возмутивших Вас произведений и настоящая классика. Так, четверостишие «Кот Антошка прыг с окошка…» — это строфа из стихотворения Сергея Михалкова «Грипп».

В список 16 книг, который, по-видимому, лег в основу Вашего выступления, включена даже иллюстрация к сказке Корнея Чуковского «Тараканище» — к хрестоматийной строчке «Волки от испуга скушали друг друга», которую анонимный автор подборки, вероятно, даже не узнал. «Тараканище» было написано почти сто лет назад, в 1921-22 годах: можно ли считать это классическое произведение детской литературы современным?

В своем выступлении Вы подошли к детской литературе по-взрослому прямолинейно. Вы отказали детской книге в праве на игру, на шутку, на множественность невинных смыслов, — но добавили смыслов, детству не свойственных, маргинальных — отыскав подтексты из мира наркозависимых, из криминального мира, сводя сказку к грубой шутке.

У современной детской литературы немало более серьезных проблем, чем слово «порошок» в стихах Михалкова (заметим, в тексте оно относится к пенициллину). И одна из этих проблем — поверхностный и пренебрежительный взгляд на детскую литературу даже тех взрослых, которым по долгу службы положено всерьез разбираться в ней.

Мы приглашаем Вас к диалогу. Писатели, педагоги, издатели, библиотекари и библиографы и поделятся с Вами своими знаниями о современной детской литературе, и расскажут об ее настоящих проблемах. Мы надеемся, что Ваше участие и Ваше влияние помогут развитию детской литературы в нашей стране.

Ксения Молдавская, педагог, критик детской литературы

Ирина Лукьянова, учитель литературы, журналист, писатель

Маша Трауб, писатель, журналист

Александр Архангельский, писатель, член Совета по культуре при Президенте РФ

Галина Юзефович, книжный обозреватель сайта Meduza.io, преподаватель НИУ ВШЭ

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