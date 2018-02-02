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Послание Федеральному собранию перенесено на неопределенный срок

02.02.2018

Послание президента Федеральному собранию, которое должно было, по неофициальной информации, состояться 6 февраля, не состоится, сообщает в пятницу, 2 февраля, РБК со ссылкой на трех источников, близких к Кремлю, и двух федеральных чиновников.

Послание перенесено, а новая дата еще не утверждена, сообщают РБК источники. Причина переноса пока неизвестна. РБК отмечает, что в конце 2017 года источники сообщали, что в Кремле задумались о переносе послания с декабря на февраль — ближе к голосованию за президента — ради усиления электорального эффекта от послания. Предполагалось, что тезисы послания лягут в основу предвыборной программы Путина, которую президент планировал опубликовать после выступления перед Федеральным собранием.

Обращаться с посланием Федеральному собранию президента России обязывает Конституция. 4 глава Основного закона страны гласит, что речь в обращении должна идти о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.


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