Ульяновские курсанты получили выговор за пародию на клип Satisfaction

Курсантам первого курса Ульяновского института гражданской авиации был объявлен выговор за пародию на клип Бенни Бенасси Satisfaction, сообщает в пятницу, 2 февраля, «Интерфакс» со ссылкой на ректора института Сергея Краснова.

Также с курсантами и их родителями были проведены воспитательные беседы. По словам Краснова, поступок курсантов воспринят обучающимися, работниками института, ветеранами, работниками авиационной отрасли как проявление неуважения к их чести и достоинству.

Пародия оказался в открытом доступе в интернете в январе. На видео первокурсники в нижнем белье, фуражках и сапогах танцевали под песню Satisfaction. Видео стало хитом. Однако курсанты подверглись критике. В частности, секретарь губернатора региона Тимофей Гончарук пообещал проверку училища.



