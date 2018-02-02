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Ульяновские курсанты получили выговор за пародию на клип Satisfaction

02.02.2018

Курсантам первого курса Ульяновского института гражданской авиации был объявлен выговор за пародию на клип Бенни Бенасси Satisfaction, сообщает в пятницу, 2 февраля, «Интерфакс» со ссылкой на ректора института Сергея Краснова.

Также с курсантами и их родителями были проведены воспитательные беседы. По словам Краснова, поступок курсантов воспринят обучающимися, работниками института, ветеранами, работниками авиационной отрасли как проявление неуважения к их чести и достоинству.

Пародия оказался в открытом доступе в интернете в январе. На видео первокурсники в нижнем белье, фуражках и сапогах танцевали под песню Satisfaction. Видео стало хитом. Однако курсанты подверглись критике. В частности, секретарь губернатора региона Тимофей Гончарук пообещал проверку училища.


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