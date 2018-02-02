Песков извинился за агитацию в пользу Путина, в которой его обвинила Памфилова

«Неважно, что считаю я, здесь важно, как это воспринимает ЦИК, которая является ведущим органом по организации президентских выборов. Я поэтому принимаю это к сведению. Я приношу свои извинения за высказывания, которые могли трактоваться как агитационные», — цитирует издание Пескова.
Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента 2 февраля. Глава ЦИК сказала, что СМИ опубликовали заявления Пескова, в котором очевидные признаки агитации. О каком именно высказывании идет речь, Памфилова не уточнила, но, скорее всего, речь идет о словах пресс-секретаря о том, что «Путин является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического Олимпа, с которым на данном этапе вряд ли кто-то сможет серьезно конкурировать».
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