Суд дал разрешение журналисту Али Ферузу уехать из РФ

Суд повторно рассмотрел апелляцию по делу журналиста. Мосгорсуд внес изменения в решение Басманного суда о выдворении, дополнив его словами о том, что Феруз по заявлению может покинуть Россию — фактически это означает разрешение выехать в третью страну, а не в Узбекистан, пишет «Медиазона».
Адвокат Феруза Даниил Хаймович, заявил, что обжалует постановление суда в части содержания подопечного под стражей. По словам адвоката, возвращения журналиста в центр содержания иностранцев на неопределенный срок нецелесообразно и незаконно. К тому же неясно как Феруз сможет из центра уехать в третью страну.
Феруз полгода находится в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан. Его ланировали депортировать из-за нарушения миграционных правил. Феруз в Мокве потерял паспорт, но не стал уезжать в Узбекестан для восстановления документа, опасаясь преследований. Депортация журналиста была приостановлена по требованию ЕСПЧ. 24 января Верховный суд России удовлетворил жалобу защиты и отправил дело о высылке на пересмотр.
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