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Суд дал разрешение журналисту Али Ферузу уехать из РФ

02.02.2018

Московский городской суд разрешил журналисту «Новой газеты» Али Ферузу уехать из РФ, сообщает в пятницу, 2 февраля, «Медиазона».

Суд повторно рассмотрел апелляцию по делу журналиста. Мосгорсуд внес изменения в решение Басманного суда о выдворении, дополнив его словами о том, что Феруз по заявлению может покинуть Россию — фактически это означает разрешение выехать в третью страну, а не в Узбекистан, пишет «Медиазона».

Адвокат Феруза Даниил Хаймович, заявил, что обжалует постановление суда в части содержания подопечного под стражей. По словам адвоката, возвращения журналиста в центр содержания иностранцев на неопределенный срок  нецелесообразно и незаконно. К тому же неясно как Феруз сможет из центра уехать в третью страну.

Феруз полгода находится в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан. Его ланировали депортировать из-за нарушения миграционных правил. Феруз в Мокве потерял паспорт, но не стал уезжать в Узбекестан для восстановления документа, опасаясь преследований. Депортация журналиста была приостановлена по требованию ЕСПЧ. 24 января Верховный суд России удовлетворил жалобу защиты и отправил дело о высылке на пересмотр.


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