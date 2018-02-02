Главного архитектора Махачкалы задержали и обвинили в превышении полномочий

Сотрудники силовых структур задержали главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова, сообщает в пятницу, 2 февраля, «Интерфакс-Юг».
На сайте Следственного комитета РФ сообщается, что против Гитинова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Следствием установлено, в феврале 2015 года главный архитектор, «явно выходя за пределы своих полномочий», составил градостроительный план земельного участка площадью 600 м2, расположенного по улице Тимирязева в Махачкале. План был выполнен с нарушением границ земельного участка, принадлежащего местному жителю. На основании этого документа администрация Махачкалы в мае 2015 года выдала разрешение на строительство многоэтажного жилого дома по указанному адресу строительной организации ООО «Гранит». В результате действий архитектора под зону застройки частично попал земельный участок, местного жителя.
В Дагестане работает спецкомиссия во главе с заместителем генерального прокурора РФ Иваном Сыдоруком. Также в Махачкалу отправились сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России, которые будут сразу возбуждать уголовные дела по выявленным нарушениям.
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