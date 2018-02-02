Шесть участников «Забастовки избирателей» оштрафованы в Уфе

Октябрьский районный суд оштрафовал шестерых участников несогласованной акции в поддержку «Забастовки избирателей», проходившей в Уфе, сообщает в пятницу, 2 февраля, «Интерфакс» со ссылкой на помощника местного координатора штаба Алексея Навального Дениса Королева.
Суд признал их виновными по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия участником). Двоих участников акции оштрафовали на 10 тыс. руб., еще двоих — на 15 тыс., остальных — на 20 тыс. руб.
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