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Шесть участников «Забастовки избирателей» оштрафованы в Уфе

02.02.2018

Октябрьский районный суд оштрафовал шестерых участников несогласованной акции в поддержку «Забастовки избирателей», проходившей в Уфе, сообщает в пятницу, 2 февраля, «Интерфакс» со ссылкой на помощника местного координатора штаба Алексея Навального Дениса Королева.

Суд признал их виновными по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия участником). Двоих участников акции оштрафовали на 10 тыс. руб., еще двоих — на 15 тыс., остальных — на 20 тыс. руб. 

Ранее в Уфе были оштрафованы организаторы мероприятия. Один из задержанных получил 10 суток ареста.


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