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Иртеньев прокомментировал включение его произведения в «черный список» детского омбудсмена

02.02.2018

Детский омбудсмен Анна Кузнецова на специальной конференции в Российской государственной детской библиотеке Кузнецова презентовала список детских книг, о которых «стыдно говорить» и которые «даже взрослым показывать страшно». В частности, ее задело стихотворение Игоря Иртеньева «Сказ про глаз», в котором герой роняет глаз в унитаз.

«Я могу это расценивать как свидетельство того, что у нас в России решены все проблемы с детьми, все в этой области обстоит абсолютно благополучно и осталось только обратить внимание на мою скромную персону. Решительно больше нечем заниматься детскому омбудсмену, — сказал в интервью «МБХ медиа» поэт. — Я ничем иным, кроме как каким-то психическим обострением, не могу объяснить. Видимо, наступила стойкая ремиссия у Поклонской, этот вирус теперь перекинулся на нашего нынешнего омбудсмена. Но это уже вопрос медицинский, не ко мне». 

Стихотворение Игоря Иртеньева «Сказ про глаз» было опубликовано в 1991 году.

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