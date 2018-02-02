Виталий Щербо подал в суд на обвинившую его в изнасиловании олимпийскую чемпионку

Советский и белорусский гимнаст Виталий Щербо подал в суд на бывшую коллегу по сборной, двукратную олимпийскую чемпионку Татьяну Гуцу, обвинившую его ранее в изнасиловании, передает «Интерфакс».

«Единственное, что могу сказать: я подал на нее в суд. С самого начала я готовился с адвокатами, поэтому в феврале уже будет первое слушание», — сказал Щербо в эфире белорусского телевидения.

Советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Гуцу в октябре 2017 года заявила , что в 1991 году, когда ей было 15 лет, ее якобы изнасиловал Виталий Щербо. По ее словам, это произошло во время соревнований в Штутгарте. Она также отмечала, что как минимум два человека из сборной знали об инциденте, но не заступились за нее.



