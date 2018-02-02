В Госдепе объяснили визит в США Нарышкина

В Госдепе объяснили визит в США директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина временной приостановкой санкций против него, сообщается на сайте департамента.Власти США могут временно приостанавливать действие санкций против иностранных граждан, если это в интересах государственной безопасности, пояснили в Годепе. Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что «несмотря на многие, многие разногласия с российскими правительством», у США и РФ есть сферы, в которых приходится сотрудничать, например, в борьбе с терроризмом.

Сергей Нарышкин под санкциями США с апреля 2014 года. Тогда он еще был депутатом Госдумы. Ранее стало известно о его визите в Соединенные Штаты. По данным американских СМИ, вмести с ним в Вашингтон приезжал директор ФСБ Александр Бортников и начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Коробов.