ВАДА поддерживает намерение МОК обжаловать отмену дисквалификации 28 атлетам из РФ

Также ВАДА не согласна с оправданием по существу 11 российских спортсменов, которым запретили только участие в Играх в Корее. Всемирное антидопинговое агентство поддерживает намерение МОК обратиться в Швейцарский федеральный трибунал для обжалования решения Международного спортивного суда, отменившего дисквалификации.
Комиссия Международного олимпийского комитета пожизненно дисквалифицировала ряд отечественных атлетов от участия в Олимпийских играх и аннулировала их результаты на Играх-2014 в Сочи. Причиной стало использование допинга. 1 февраля Международный спортивный суд отменил дисквалификацию 39 российских спортсменов и разрешил 28 из них принять участие в Играх в 2018 году.
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