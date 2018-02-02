Старший сын Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством

Диас-Баларт страдал клинической депрессией. Он проходил лечение в госпитале, но затем его перевели на амбулаторное лечение. По данным сайта Cubadebate, перед смертью сына Кастро в течение нескольких месяцев посещала группа врачей.
Фидель Кастро Диас-Баларт родился в 1949 году в Гаване, его матерью была первая законная жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт. Сын лидера Кубы закончил МГУ по специальности «ядерная физика». Он был исполнительным секретарем Комиссии по атомной энергии Кубы и полномочным представителем Кубы при МАГАТЭ. В 2013 году Диас-Баларт стал почетным профессором МГУ.