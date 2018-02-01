Суд приговорил Никиту Белых к 8 годам колонии

Пресненский суд Москвы 31 января огласил приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в получении взяток в особо крупном размере. Решением суда он признан виновным и приговорен к штрафу в 48,5 млн рублей и 8 годам колонии строгого режима.
При этом суд оправдал Белых по одному из эпизодов получения взятки — от Альберта Ларицкого в 2012 году. К такому выводу суд пришел в связи с непричастностью экс-губернатора, отмечает корреспондент «Медиазоны».
Подробности читайте здесь.