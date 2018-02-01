Леонид Волков о буднях штаба без пресс-секретарей

1. Не очень понятно, что теперь говорить журналистам,

которым раньше говорил «А это — к Кире, пожалуйста». Или — «а это — к Руслану». Хитрые журналисты пронюхали и пользуются. Как-то все же должно быть объявлено неконституционным сажать всех пресс-секретарей одновременно.

2. Всех наших распихали по разным спецприемникам: Ярмыш и Шаведдинов в Бирюлево, Ляскин и Бойко на Симферопольском, Помазуев и Низовцев в Мневниках. Боятся, видимо, бунта и штурма Бастилии. С другой стороны — это ж они куда больше народу успеют сагитировать!



3. В офисе уже все выучили, что можно и что нельзя класть в сумку, передавать в передачках, и какой распорядок дня. Шуток на эту тему куда больше, чем грусти. Грусти, собственно, нет. Режим, который борется с пресс-секретарями и журналистами, прежде всего, жалок.



4. Хитрый план «ничего не писать, даже не твитить про 28.01» удался. По крайней мере, пока что хожу без протокола — впервые за всю кампанию; до этого ни одного большого митинга без ареста не было. Но так как пол-офиса сидит, работы стало резко больше. Работаешь и думаешь — а в спецприемнике сейчас макароны, и книжку бы прочитал, месяц назад купленную. Так что еще кто кого обхитрил хитрым планом!



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