Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

#В блогах

Леонид Волков о буднях штаба без пресс-секретарей

01.02.2018

Грусти, собственно, нет. Режим, который борется с пресс-секретарями и журналистами, прежде всего, жалок
volkov-leonid-150.jpg
1. Не очень понятно, что теперь говорить журналистам, которым раньше говорил «А это — к Кире, пожалуйста». Или — «а это — к Руслану». Хитрые журналисты пронюхали и пользуются. Как-то все же должно быть объявлено неконституционным сажать всех пресс-секретарей одновременно.

2. Всех наших распихали по разным спецприемникам: Ярмыш и Шаведдинов в Бирюлево, Ляскин и Бойко на Симферопольском, Помазуев и Низовцев в Мневниках. Боятся, видимо, бунта и штурма Бастилии. С другой стороны — это ж они куда больше народу успеют сагитировать!

3. В офисе уже все выучили, что можно и что нельзя класть в сумку, передавать в передачках, и какой распорядок дня. Шуток на эту тему куда больше, чем грусти. Грусти, собственно, нет. Режим, который борется с пресс-секретарями и журналистами, прежде всего, жалок.

4. Хитрый план «ничего не писать, даже не твитить про 28.01» удался. По крайней мере, пока что хожу без протокола — впервые за всю кампанию; до этого ни одного большого митинга без ареста не было. Но так как пол-офиса сидит, работы стало резко больше. Работаешь и думаешь — а в спецприемнике сейчас макароны, и книжку бы прочитал, месяц назад купленную. Так что еще кто кого обхитрил хитрым планом!

Источник

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.