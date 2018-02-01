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Отца обвиняемого в финансировании терроризма увезли судить в Дагестан

01.02.2018

Отца обвиняемого в финансировании терроризма Шамиля Нурмагомедова — Казима — задержали 31 января по подозрению в пособничестве терроризму и увезли судить в Дагестан, сообщает в четверг, 1 февраля, «Кавказский узел».

По данным издания, полицейские после заседания по делу сына попросили Казима Нурмагомедова проехать вместе с ними. После этого связь с ним пропала. После того, как родственникам Нурмагомедова-старшего в отделе полиции сказали, что мужчина доставлен не был, они написали заявление о похищении. Позже стало известно, что Нурмагомедова увезли в Дагестан и что его подозревают в пособничестве терроризму. Сотрудник секретариата Кизилюртовского горсуда не смог предоставить информации о намеченном заседании. «Кавказский узел» пишет, что задержание Нурмагомедова может быть связано с делом его сына, которому вменяют финансирование терроризма. Нурмагомедов заявлял, что пытался вместе с Шамилем спасти другого своего сына Марата, который оказался в плену исламистов на Ближнем Востоке.

Ранее на заседании по делу Шамиля Нурмагомедова, эксперт-лингвист заявила, что не нашла в его переписке с братом симпатий к радикалам. Однако Московский окружной военный суд не принял во внимание это заявление.

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