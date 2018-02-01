Отца обвиняемого в финансировании терроризма увезли судить в Дагестан

По данным издания, полицейские после заседания по делу сына попросили Казима Нурмагомедова проехать вместе с ними. После этого связь с ним пропала. После того, как родственникам Нурмагомедова-старшего в отделе полиции сказали, что мужчина доставлен не был, они написали заявление о похищении. Позже стало известно, что Нурмагомедова увезли в Дагестан и что его подозревают в пособничестве терроризму. Сотрудник секретариата Кизилюртовского горсуда не смог предоставить информации о намеченном заседании. «Кавказский узел» пишет, что задержание Нурмагомедова может быть связано с делом его сына, которому вменяют финансирование терроризма. Нурмагомедов заявлял, что пытался вместе с Шамилем спасти другого своего сына Марата, который оказался в плену исламистов на Ближнем Востоке.
Ранее на заседании по делу Шамиля Нурмагомедова, эксперт-лингвист заявила, что не нашла в его переписке с братом симпатий к радикалам. Однако Московский окружной военный суд не принял во внимание это заявление.