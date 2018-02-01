СК проверит агитматериалы Навального на предмет состава преступления

Мосгоризбирком признал листовки команды Алексея Навального с призывом бойкотировать выборы незаконной предвыборной агитацией, передает «Интерфакс».

«В этих материалах имеются признаки предвыборной агитации, они распространяются в период избирательной кампании. Они не содержат никаких выходных данных», — заявил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Его коллеги решили обратиться в Следственный комитет «на предмет наличия в организации этого мероприятия состава преступления».

Также в связи с массовым распространением аналогичных материалов в интернете комиссия обратится в прокуратуру, которая вправе инициировать ограничение доступа к ресурсам, на которых размещается такая агитация.

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