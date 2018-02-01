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Transparency International требует от Британии проверить законность приобретения в Лондоне недвижимости Игоря Шувалова

01.02.2018

Британский офис Transparency International потребовал от властей страны проверить законность приобретения недвижимости первого вице-премьера правительства РФ Игоря Шувалова в Лондоне, сообщает в четверг, 1 февраля, в своем Facebook глава российского отделения Transparency International Илья Шуманов.

Речь идет о двух апартаментах на Whitehall Court д.4 стоимостью £11,44 млн.

«Доказать Шувалову, что он купил лондонскую недвижимость на законные доходы, скорее всего, получится, но сам факт необходимости предъявлять Игорю Ивановичу чеки и счета, подтверждать доходы, складывать в столбик дебит и кредит — это, конечно, феерический аттракцион. И зная британцев — они могут сделать его публичным», — пишет Шуманов.

Глава российского отделения Transparency International добавил, что также правительство просят проверить законность приобретения недвижимости в Лондоне, которая предположительно принадлежит семье президента Азербайджана, бывшему ливийскому генерал-майору, главе парламента Нигерии и экс-премьер-министру Пакистана.

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