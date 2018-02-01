МОК: Оправданные олимпийцы из РФ все еще могут пропустить Олимпиаду-2018

Решение спортивного арбитражного суда (CAS) отменить пожизненное отстранение 28 россиян от участия в Олимпийских играх не означает, что они смогут принять участие Играх в Пхенчхане, заявляет в четверг, 1 февраля, Международный олимпийский комитет.

В МОК высказали сожаление, что судьи CAS не приняли доказательств существования на Олимпиаде в Сочи государственной системы допинга, которой пользовались российские атлеты. Также в МОК заявили, что частичное сохранение ограничений для 11 из пожизненно отстраненных спортсменов означает, что их нарушения доказаны. В комитете подчеркивают, что решение об отстранении сборной РФ от Олимпиады в Корее и о дисквалификации российского Олимпийского комитета остается в силе. МОК, возможно, обжалует вердикт спортивного арбитражного суда.1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских атлетов на решение МОК о пожизненном отстранении. Еще 11 спортсменам апелляции удовлетворили частично.