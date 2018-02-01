ЦИК, «Яблоко», «Голос», «Открытая Россия» и штаб Навального займутся обучением наблюдателей

Политик, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков открыл в Москве штаб по наблюдению на избирательных участках в день голосования за президента 18 марта.
Как сообщает «Новая газета», обучением наблюдателей займутся не только представители ЦИК и «Голоса», но и «Открытая Россия», которая будет отвечать за методологию, помещение, лекции и тренинги. Обучение будет также проходить в штабе Алексея Навального два раза в неделю, и в штабе партии «Яблоко».
Штаб Гудкова обеспечит всех записавшихся в наблюдатели обучением и аккредитацией от поддержавших организацию наблюдения партий и кандидатов в президенты.На открытие штаба были приглашены представители Центризбиркома и различных политических сил: партии «Яблоко», штаба Алексея Навального, «Открытой России», «Парнаса», КПРФ и «Гражданской инициативы».
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